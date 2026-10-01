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Bilecik Osmaneli'de tır otomobile çarptı, kazada 5 kişi yaralandı

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Bilecik Osmaneli'de tır otomobile çarptı, kazada 5 kişi yaralandı
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Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Beşevler köyünde dün gece tır ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Osmaneli, Bilecik ve İznik'teki hastanelere kaldırıldı; tır sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza dün gece, Osmaneli ilçesine bağlı Beşevler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bursa'dan Sakarya istikametine seyir halinde olan Erkan T. idaresindeki 81 DN 782 plakalı tır, Osmaneli-İznik istikametine gitmek üzere yola çıkan Ali Ekber Ç. yönetimindeki 35 AFA 864 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ali Ekber Ç. ile araçta bulunan Cem Ç., Dilek Ç., Berkan Ç. ve Yaren D. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin Osmaneli, Bilecik ve İznik'teki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, tır sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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