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Seyit Torun, Ordu yüzölçümünün yaklaşık yüzde 74'ü maden ruhsatında olduğunu söyledi

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Seyit Torun, Ordu yüzölçümünün yaklaşık yüzde 74'ünün 4. grup maden ruhsatları kapsamında olduğunu belirterek maden faaliyetlerine karşı mücadele edeceklerini söyledi. Fatsa'daki ruhsatların iptali için mahkemede olduklarını belirten Torun, mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Yeni Parti Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu'nun yüzölçümünün yaklaşık yüzde 74'ünün 4. grup maden arama ve işletme ruhsatları kapsamında olduğunu ifade ederek, kentteki maden faaliyetlerine karşı mücadele edeceklerini söyledi.

Torun, TBMM basın kapısı önünde, DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın ve Fatsalı vatandaşlar ile basın toplantısı düzenledi.

Fatsa'daki maden ruhsatlarının iptaline ilişkin bu sabah vatandaşlarla mahkemede olduklarını, vahşi madenciliğin zararlarını anlattıklarını söyleyen Torun, yüzölçümün yaklaşık yüzde 74'ünün 4. grup maden arama ve işletme ruhsatları kapsamında olan Ordu'nun yaylalarının, coğrafyasının tehdit altında olduğunu savundu.

"Toprağımızı, havamızı, suyumuzu bize bırakın" ifadelerini kullanan Torun, bu mücadeleyi hem hukuki hem siyasi anlamda vereceklerini ve haklarını alana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

Torun, "Bunun bir siyaset yanı yok. Tek bir siyasetimiz var. Toprağımızı, suyumuzu, böceğimizi, doğamızı korumak. Bunun dışında başka bir siyasetimiz yok." diye konuştu.

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın da 7554 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinin ardından kontrolsüz bir şekilde her yerde maden faaliyetleri yürütüldüğünü ileri sürerek, "Köylülerin varlığını ortadan kaldıran, ürünlerini yapmasını engelleyen, sularını kesen ve artık orada yaşayamaz hale getiren bir anlayış biçimiyle kuralsız bir şekilde ruhsat dağıtılıyor." dedi.

Kaynak: AA
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