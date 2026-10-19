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MSB, 1. ve 2. Ordu birliklerinin FAYBAT'ı başarıyla tamamladığını bildirdi

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MSB, 1. ve 2. Ordu birliklerinin FAYBAT'ı başarıyla tamamladığını bildirdi
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MSB, 1'inci ve 2'nci Ordu birliklerinin 30 Eylül-9 Ekim'de FAYBAT'ı başarıyla gerçekleştirdiğini bildirdi. Tatbikatla harbe hazırlık ve harekat kabiliyetinin geliştirilmesinin sürdürüldüğü belirtildi.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, 1'inci ve 2'nci Ordu Komutanlıklarına bağlı birliklerin 30 Eylül - 9 Ekim tarihleri arasında Faaliyet Yılı Başlangıcı Arazi Tatbikatı'nı (FAYBAT) başarıyla gerçekleştirdiği bildirildi. Hatbikatla birliklerin harbe hazırlık seviyesinin ve harekat kabiliyetinin geliştirilmesinin sürdürüldüğü belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 1'inci ve 2'nci Ordu Komutanlıklarımıza bağlı birliklerin 30 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında Faaliyet Yılı Başlangıcı Arazi Tatbikatı'nı (FAYBAT) başarıyla gerçekleştirdiği bildirildi.

Paylaşımda, "Her şartta hazır, her görevde kararlı! Kahraman Mehmetçiğimiz, zorlu arazi şartlarında eğitimlerini aralıksız sürdürerek harbe hazırlık seviyesini ve harekat kabiliyetini geliştirmeye devam ediyor" ifadelerine de yer verildi.

Kaynak: ANKA
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
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