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Ordu'da bir haftalık denetimde 19 bin 527 araç kontrol edildi

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Ordu'da bir haftalık denetimde 19 bin 527 araç kontrol edildi
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Ordu'da son bir haftada 19 bin 527 araç denetlendi, 3 bin 762 sürücüye işlem uygulandı. Aynı dönemde 58 yaralanmalı kazada 68 kişi yaralandı; 48 araç trafikten men edildi, 52 sürücünün belgesi geri alındı.

Ordu'da trafik ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde 19 bin 527 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

İl genelinde polis sorumluluk bölgesinde son bir haftada 58 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 68 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 52 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 87 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 54 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 114 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, bin 64 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 161 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 501 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 124 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan ve 55 araç sürücüsüne yüksek sesle müzik dinlemek suçundan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 19 bin 527 araç kontrol edildi, 3 bin 762 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 48 araç trafikten men edildi ve 52 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Emniyetten yapılan açıklamada denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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