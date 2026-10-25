İran Devrim Muhafızları Sözcüsü, ABD ve İsrail'e misliyle yanıt vereceğini söyledi

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İRAN Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, "Düşmanın en ufak hatasına katbekat karşılık vereceğiz" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, İran basınına yaptığı açıklamada saldırılara misliyle karşılık verileceğini bildirdi. ABD ile İsrail'in mevcut durumda İran'a yönelik etkili bir operasyon yürütemeyeceğini ve söz konusu ülkelerin de bunu gayet iyi bildiğini söyleyen Muhibbi, "Düşman, İran halkı karşısında yenildi. Yanlışların tekrarlanması halinde yine yenilecekler. Düşmanın en ufak hatasına katbekat cevap vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Muhibbi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik açıklamalarının büyük ölçüde iç kamuoyunu etkilemeyi amaçladığını belirterek, "Bu ülkelerin liderleri partilerini seçim yenilgilerinden korumak için bu tür söylemlere başvuruyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı