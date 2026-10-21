Ordu'da Yaşlanma Ekonomisi Çalıştayı'nda fındık zarındaki 74 maddeye dikkat çekildi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde "Ordu Yaşlanma Ekonomisi Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayda yaptığı konuşmada, Ordu'nun harikulade bir yer olduğunu söyledi.

Kentin güzelliği ve halkının misafirperverliği ile bu tip çalışmalarda önde başladığını vurgulayan Güler, asıl amaçlarının, Ordu'da yaşayanları yaşlandırmamak olduğunu dile getirdi.

Güler, esas meselenin yaşlılığı geciktimek olduğuna işaret ederek, fındığın zarını, domatesin kabuğunu değerlendirdiklerini, koyun yününden yan ürün elde etme çalışmaları olduğunu anlattı.

Atık diye bahsedilen bu ürünlerin kıymetli olduğunu belirten Güler, "Fındığın sırf zarında 74 tane madde var. Biz bunlar için Ordu'da süper kritik akışkan teknolojisini kurduk ve 500 bara kadar çıkabiliyoruz. Hiçbir ısıyla, sıcaklıkla muamele etmeden bütün enzimleri elde etme imkanımız var. Dolayısıyla biz ana ham maddelerinin oluşumunu üretmek üzerine çalışmalarımızı yaptık. Burada biz maliyeti de düşürmüş oluyoruz." dedi.

Medikal Turizm Derneği Başkanı Uzm. Dr. Sinan İbiş ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye Başkan Vekili Mehmet Üvez de çalıştayda sunum yaptı.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi, OTSO ile Ordu Ticaret Borsası iş birliğinde, Medikal Turizm Derneği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen çalıştaya, Vali Muammer Erol, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, OTSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Levent Karlıbel ile diğer ilgililer ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA