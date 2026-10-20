Trabzon açıklarında palamut avında feci kaza! Vinç balıkçıların üzerine devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

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Trabzon'un 30 mil açığında bir balıkçı teknesinde, denizdeki ağı çekmede kullanılan vinç sisteminin devrilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı olay anı teknenin güvenlik kamerasına yansıdı.

PALAMUT AĞI ÇEKİLİRKEN VİNÇ DEVRİLDİ

Alınan bilgiye göre, Akçaabat'tan denize açılan bir balıkçı teknesi Trabzon'un 30 mil açığında ava başladı. Avlanan palamutların tekneye çekildiği sırada vinç sistemi ağı çeken işçilerin üzerine devrildi. Yaşanan iş kazasında 1'i ağır 4 balıkçı yaralandı.

Yaralı balıkçılar, aynı firmaya ait başka bir balıkçı teknesiyle Araklı Limanı'na getirildi. Limanda bekleyen ambulanslarla Araklı Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere kaldırılan balıkçılar tedavi altına alındı.

AĞIR YARALI BALIKÇI KURTARILAMADI

Durumu ağır olan balıkçı İzzet Sırtbaşı (40), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sırtbaşı'nın hayatını kaybettiği iş kazası teknenin güvenlik kameralarına yansıdı.

2 çocuk babası İzzet Sırtbaşı, bugün Ordu'nun Gölköy ilçesine bağlı Akçalı Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı