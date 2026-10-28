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Ordu Ulubey'de silah operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı, 10 tabanca bulundu

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Ordu Ulubey'de silah operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı, 10 tabanca bulundu
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Valilik açıklamasına göre Ordu'nun Ulubey ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda ev ve araç aramaları yapıldı. Aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 17 şarjör ile 2 torna makinesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ordu'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığına ilişkin ihbar üzerine Ulubey ilçesine bağlı Kadıncık ve Uzunmahmut mahallelerinde operasyon düzenledi.

Ekipler, iki şüphelinin ev ve araçlarında yaptıkları aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 17 şarjör, çok sayıda fişek ve bıçak ele geçirdi. Ayrıca silah yapımında kullanılan 2 torna makinesi ile çeşitli tabanca ve tüfek malzemeleri bulundu.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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