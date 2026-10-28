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Trabzon ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yılı kutlanıyor

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Trabzon ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yılı kutlanıyor
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Trabzon, Bayburt, Rize, Gümüşhane, Giresun, Ordu ve Artvin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Trabzon, Bayburt, Rize, Gümüşhane, Giresun, Ordu ve Artvin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Ortahisar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen törende, Vali Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Garnizon Komutanı Tuğgenaral Veysel Yanık, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Öğrenciler ve vatandaşların da katıldığı törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Tören, Vali Şahin'in şeref defterini imzalamasının ardından tamamlandı.

Bayburt

Bayburt'ta Saray Bahçesi'nde düzenlenen törende, Vali Mustafa Eldivan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Burak Yılmaz ve Belediye Başkanı Mete Memiş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene öğrenciler ve vatandaşlar da katıldı.

Rize

Rize'de, Vali İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve Askerlik Şubesi Başkanı Personel Albay Hüseyin Ekşioğlu, valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile tamamlandı.

Protokol üyeleri ve öğrenciler daha sonra 100 metrelik Türk bayrağı eşliğinde Atatürk Caddesi'nden 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüş yaptı.

Gümüşhane

Gümüşhane'deki tören valilik binası önünde düzenlendi.

Vali Cevdet Atay, Ankara Eğitim ve Doktrin Komutanlığından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Gümüşhane'ye Garnizon Komutanı olarak görevlendirilen Topçu Albay Sinan Bitlisli, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu tören, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Giresun

Giresun'daki Hükümet Konağı önündeki gerçekleştirilen törende Vali Mustafa Koç, Atatürk anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.

Ordu

Ordu'da, Vali Muammer Erol, Garnizon Komutanı Sağlık Albay İzzet Açık ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Aşkın Baş, Şarkiye Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile tamamlanan törene, Yeni Parti Ordu Milletvekili Seyit Torun, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Artvin

Artvin'de, Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törene katılan Vali Turan Ergün, Garnizon Komutanı Piyade Albay Enver Örtel ve Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Necati Kurçenli, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Musa Atar, İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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