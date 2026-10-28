Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ordu'da cadde ortasındaki 170 bin voltluk direk sürücülere zor anlar yaşatıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu'da cadde ortasındaki 170 bin voltluk direk sürücülere zor anlar yaşatıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde caddenin ortasında kalan TEİAŞ'a ait 170 bin voltluk yüksek gerilim direği, büyük araçların geçişini güçleştiriyor. Muhtar Nail Şafak Çelebi, direğin yer altına alınmasını isteyerek kaza olmama lüksü bulunmadığını söylüyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir caddenin tam ortasında kalan yüksek gerilim direği, sürücülere zor anlar yaşatırken, özellikle büyük araçların geçişini güçleştiriyor.

Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 50 yıl önce yol yapılmadan önce dikildiği öğrenilen Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'ye (TEİAŞ) ait yüksek gerilim direği, bölgede binalar yapılınca caddenin ortasında kaldı. 170 bin voltluk elektrik enerjisini Giresun bölgesine taşıyan hattın bağlı olduğu direk özellikle büyük araçların geçişinde zorluklara neden olurken, bölgede zaman zaman kazaların meydana geldiği belirtildi.

"Burada kaza olmama lüksü yok"

Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Nail Şafak Çelebi, direğin caddenin ortasında bulunmasının trafik açısından risk oluşturduğunu belirterek, "Bu Türkiye'de eşine az rastlanan bir görüntü. Kocaman caddenin tam ortasında devasa bir elektrik hattı direği var. 2027 yılına girmek üzere olduğumuz bu günlerde artık bunun yerin altından geçmesi gerekiyor. Direk ana caddemizi ikiye bölüyor. Burada sürekli kaza oluyor çünkü sonuçta caddeyi en az 25 yıldır ikiye bölmüş vaziyette. Kuryelerin çok kullandığı bir nokta, bu nedenle motosiklet kazaları çok fazla oluyor. Bir de tam burada dört yol geçişi var, bu nedenle kaza olmama gibi bir lüksü yok. İnşallah yetkililer bunu görür ve direk ortadan kaldırılır, caddemiz de huzura kavuşur diye düşünüyorum. Giresun iline elektrik veren bir şebeke ama örnekleri olduğu gibi bunun yerin altından geçmesi gerekiyor" dedi.

"Tedirginim ama adres tarif ederken işime yarıyor"

Mahallede kadın kuaförü işleten esnaf Züleyha Cebeci, yaklaşık 4 yıl önce geldiği mahallede direği görünce şaşırdığını söyledi. Direğin mahalle sakinlerinde tedirginlik oluşturduğunu belirten Cebeci, "Mahalle ortasında olması tedirginlik de oluşturuyor. Özellikle büyük tırlar ve büyük araçlar geçerken sıkıntı oluyor, yol da dar. Burada ara ara kazalar da oluyor. Çok işlek bir cadde, benim işime yaradığı noktalar da oluyor. Müşterilerim adres sorduğunda 'büyük direğin dibi' diyebiliyorum, müşterilerim de rahatlıkla buluyor" diye konuştu.

"Direk yapıldığından bu yana 2 defa yükseltildi"

Mahalle sakini Nuriye Yılmaz ise direğin geçmişte birkaç kez yükseltildiğini belirterek, "İlk etapta alçak yaptılar, biz de tek katlı ev yaptırabildik. Sonrasında direği yükselttiler ve bir kat daha çıktık ve en son bir kere daha yükselttiler. Bundan sonraki süreçte zararı olur mu olmaz mı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fon soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı

Fon soruşturmasında yeni tutuklamalar var
İsmail Kartal'ın yerine ilk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açılan teknik direktör

İlk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açtığı teknik direktör

İstifa eden Oktay Saral'dan dikkat çeken hamle! İki değişiklik birden yaptı

Oktay Saral'dan dikkat çeken hamle! İki değişiklik birden yaptı
Feyza Altun’dan Dilan Polat’la buluşma itirafı: Keşke görüşmeseydim

Feyza Altun bu kareden pişman: Keşke görüşmeseydim
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meteoroloji saat verdi, alarm 19 ile yayıldı! Sel, fırtına ve hortum uyarısı

Meteoroloji saat verdi, alarm 19 ile yayıldı! Sel, fırtına, hortum...
Seçimi kaybeden Bolsonaro babası gibi ülkeden kaçtı

Seçimi kaybedince babası gibi ülkeden kaçtı
Takım ona emanet! İşte Fenerbahçe'nin geçici hocası

Takım ona emanet! İşte Fener'in geçici hocası
Bu kez Zeki Murat Göle değil! İşte Göztepe maçında takımın başındaki isim

Takım ona emanet! İşte Fener'in 4 maçlık hocası
Ahmet Ümit'ten 'Sis ve Gece'yi izinsiz diziye uyarlayan İranlılara: Telif istemiyorum

Romanını izinsiz diziye çevirdiler! İstediği tek şey para değil
İsrail'de şaşırtan görüntüler! Kaybeden cephede kutlama var

İsrail'de şaşırtan görüntüler! Kaybeden cephede kutlama var
Arda Turan'ın soyunma odasındaki sözleri alkış topladı: Helal olsun sana

Yine seven sevmeyen herkesten alkış aldı! Arda'dan ders gibi sözler