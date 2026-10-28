Ordu'da cadde ortasındaki 170 bin voltluk direk sürücülere zor anlar yaşatıyor

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir caddenin tam ortasında kalan yüksek gerilim direği, sürücülere zor anlar yaşatırken, özellikle büyük araçların geçişini güçleştiriyor.

Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 50 yıl önce yol yapılmadan önce dikildiği öğrenilen Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'ye (TEİAŞ) ait yüksek gerilim direği, bölgede binalar yapılınca caddenin ortasında kaldı. 170 bin voltluk elektrik enerjisini Giresun bölgesine taşıyan hattın bağlı olduğu direk özellikle büyük araçların geçişinde zorluklara neden olurken, bölgede zaman zaman kazaların meydana geldiği belirtildi.

"Burada kaza olmama lüksü yok"

Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Nail Şafak Çelebi, direğin caddenin ortasında bulunmasının trafik açısından risk oluşturduğunu belirterek, "Bu Türkiye'de eşine az rastlanan bir görüntü. Kocaman caddenin tam ortasında devasa bir elektrik hattı direği var. 2027 yılına girmek üzere olduğumuz bu günlerde artık bunun yerin altından geçmesi gerekiyor. Direk ana caddemizi ikiye bölüyor. Burada sürekli kaza oluyor çünkü sonuçta caddeyi en az 25 yıldır ikiye bölmüş vaziyette. Kuryelerin çok kullandığı bir nokta, bu nedenle motosiklet kazaları çok fazla oluyor. Bir de tam burada dört yol geçişi var, bu nedenle kaza olmama gibi bir lüksü yok. İnşallah yetkililer bunu görür ve direk ortadan kaldırılır, caddemiz de huzura kavuşur diye düşünüyorum. Giresun iline elektrik veren bir şebeke ama örnekleri olduğu gibi bunun yerin altından geçmesi gerekiyor" dedi.

"Tedirginim ama adres tarif ederken işime yarıyor"

Mahallede kadın kuaförü işleten esnaf Züleyha Cebeci, yaklaşık 4 yıl önce geldiği mahallede direği görünce şaşırdığını söyledi. Direğin mahalle sakinlerinde tedirginlik oluşturduğunu belirten Cebeci, "Mahalle ortasında olması tedirginlik de oluşturuyor. Özellikle büyük tırlar ve büyük araçlar geçerken sıkıntı oluyor, yol da dar. Burada ara ara kazalar da oluyor. Çok işlek bir cadde, benim işime yaradığı noktalar da oluyor. Müşterilerim adres sorduğunda 'büyük direğin dibi' diyebiliyorum, müşterilerim de rahatlıkla buluyor" diye konuştu.

"Direk yapıldığından bu yana 2 defa yükseltildi"

Mahalle sakini Nuriye Yılmaz ise direğin geçmişte birkaç kez yükseltildiğini belirterek, "İlk etapta alçak yaptılar, biz de tek katlı ev yaptırabildik. Sonrasında direği yükselttiler ve bir kat daha çıktık ve en son bir kere daha yükselttiler. Bundan sonraki süreçte zararı olur mu olmaz mı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı