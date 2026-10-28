Ordu Trabzon maçı hangi kanalda, 52 Orduspor 1461 Trabzon maçı nereden CANLI izlenir?

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52 Ordu spor – 1461 Trabzon maçı bugün, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşma, A Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. İşte 52 Ordu spor – 1461 Trabzon maçının saati, stadı ve yayın bilgileri.

52 ORDUSPOR 1461 TRABZON MAÇI HANGİ KANALDA?

52 Ordu spor ile 1461 Trabzon arasındaki Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması, A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

52 ORDUSPOR 1461 TRABZON MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet. A Spor, ulusal yayın yapan şifresiz bir spor kanalı olduğu için karşılaşma ücretsiz olarak izlenebilecek. Ev anteni, uydu alıcısı ya da dijital platformu bulunan herkes maçı herhangi bir abonelik gerekmeden takip edebilecek.

A SPOR KAÇINCI KANALDA?

A Spor; Digiturk’te 88, D-Smart’ta 80, Kablo TV’de 142, Tivibu’da 381 ve Turkcell TV+’ta 72 numaralı kanaldan yayın yapıyor. Kanal numaralarında değişiklik olabileceği için maç öncesinde platformunuzun güncel kanal listesini kontrol etmeniz öneriliyor.

52 ORDUSPOR 1461 TRABZON MAÇI İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyenler, A Spor’un resmi internet sitesindeki canlı yayın bölümünden yayına ücretsiz olarak ulaşabilecek.

52 ORDUSPOR 1461 TRABZON MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma bugün, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 20.30’da başlayacak. Cumhuriyet Bayramı arifesinde oynanacak mücadele, yarım günlük resmi tatilin ardından futbolseverlerle buluşacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi kurumlarca değişiklik yapılabileceği için güncel bilgilerin takip edilmesinde fayda var.

52 ORDUSPOR 1461 TRABZON MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Ordu’da oynanacak. Ev sahibi 52 Orduspor, taraftarı önünde kupada bir üst tura yükselmeyi hedeflerken, 1461 Trabzon ise deplasmanda tur atlamanın peşinde olacak.

KARADENİZ’DE KUPA HEYECANI

52 Orduspor ile 1461 Trabzon arasındaki karşılaşma, iki komşu şehrin takımlarını karşı karşıya getirdiği için Karadeniz futbolseverleri tarafından ayrı bir ilgiyle takip ediliyor. 1461 Trabzon, Trabzonspor’un genç oyuncularına forma şansı tanıyan yan kuruluşu olarak biliniyor.

KUPADA TEK MAÇ ELEME

Ziraat Türkiye Kupası’nın eleme turlarında karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanıyor. Normal süre sonunda kazanan takım bir üst tura yükselirken, beraberlik halinde tur atlayan takım uzatma ve gerekirse penaltı atışlarıyla belirleniyor.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşma zaten A Spor’dan şifresiz olarak yayınlandığı için resmi yayıncının tercih edilmesi öneriliyor.