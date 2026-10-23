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Ordu merkezli 27 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 52 şüpheliden 19'u tutuklandı

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Ordu merkezli 27 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 52 şüpheliden 19'u tutuklandı. Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonda 28 şüpheli serbest kalırken 5 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Ordu merkezli 27 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 52 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenli kapora ödemesi, maket araba satışı ve promosyon ödemesi yöntemleriyle nitelikli dolandırıcılık suçu işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Yaklaşık 4 ay teknik takip yapan ekipler, araçlarını satmak isteyen kişilerle irtibata geçerek kendilerini noter görevlisi gibi gösteren şüphelilerin güvenli kapora ödemesi, sosyal medya üzerinden oyuncak maket araba satışı ve bankaların maaş müşterilerine yönelik promosyon ödemesi yöntemleriyle haksız gelir elde ettiklerini tespit etti.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin son 9 ayda banka ve finans hesaplarında yüksek işlem hacmi bulunduğunu belirleyen ekipler, Ordu merkezli 27 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 52 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 52 şüpheliden 28'i serbest kaldı, 24'ü ise adliyeye sevk edildi. Bu şüphelilerden 19'u tutuklandı, 5'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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