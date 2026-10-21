Ordu Akkuş'ta jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Ordu Akkuş'ta jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu'nun Akkuş ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Operasyonda 5 kilo 20 gram kubar esrar, 22 kök kenevir bitkisi ve 3 cep telefonu ele geçirilirken diğer şüpheli serbest bırakıldı.
Ordu'nun Akkuş ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Akkuş ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda B.K. (37) ve S.K. (65) isimli şahısların ikametlerinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 5 kilo 20 gram kubar esrar, 22 kök kenevir bitkisi ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden B.K. karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanırken, S.K. ise karakoldaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.