Ordu Akkuş'ta jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Ordu'nun Akkuş ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Akkuş ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda B.K. (37) ve S.K. (65) isimli şahısların ikametlerinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 5 kilo 20 gram kubar esrar, 22 kök kenevir bitkisi ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden B.K. karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanırken, S.K. ise karakoldaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı