Ordu Mesudiye'de alabalık tesisleri denetlendi, 100-400 gramlıklar kasımda nakledilecek

Ordu Mesudiye'de alabalık tesisleri denetlendi, 100-400 gramlıklar kasımda nakledilecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu Mesudiye'deki Topçam Baraj Gölü'nde alabalık üreten tesisler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetlendi. 100-400 grama ulaşan alabalıkların kasımda deniz sahasındaki tesislere nakledileceği ve denetimlerin süreceği belirtildi.
Ordu'nun Mesudiye ilçesindeki Topçam Baraj Gölü'nde kafeslerde alabalık üretimi yapan tesisler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetlendi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol görevlilerince gerçekleştirilen denetimlerde, üretim faaliyetleri kontrol edildi. Baraj gölünde yetiştirilen ve 100-400 gram ağırlığa ulaşan alabalıkların, kasım ayında deniz sahasındaki tesislere nakledilerek büyütülmeye devam edildiği, üretimin Türk somonu yetiştiriciliğine önemli katkı sağladığı belirtildi.
Su ürünleri yetiştiriciliğinde sürdürülebilir üretimin desteklenmesi ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla denetimlerin devam edeceği bildirildi.