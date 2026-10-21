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Ordu'nun Altınordu ilçesinde uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

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Ordu'nun Altınordu ilçesinde uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı
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Ordu'nun Altınordu ilçesindeki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonlarda 26,80 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 147 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ve 145 bin 200 lira ele geçirildi, bir şüpheli serbest bırakıldı.

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüphelinden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında şüpheliler B.Ö. (26) ve İ.A'nın (32) evlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 26,80 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 20 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 145 bin 200 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İlçedeki başka bir operasyonda ise şüphe üzerine durdurulan otomobildeki E.C.K. (30) ve S.A'nın (38) üzerinde ve evlerinde yapılan aramada 147 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.C.K, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Hakkında "uyuşturucu madde kullanmaktan" işlem yapılan S.A. ise emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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