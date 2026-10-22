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11 yaşındaki judocu Filiz Korkmaz, Balkan Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor

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11 yaşındaki judocu Filiz Korkmaz, Balkan Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor
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Ordu Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu 11 yaşındaki judocu Filiz Korkmaz, 24-25 Ekim'de Bosna Hersek'te yapılacak Süper Minikler Judo Balkan Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor. Korkmaz, 19 Eylül Stadı'ndaki judo salonunda antrenörleri yönetiminde hazırlıklarını tamamladı.

Ordu Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu milli judocu Filiz Korkmaz, Süper Minikler Judo Balkan Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

11 yaşındaki milli judocu, 24-25 Ekim tarihlerinde Bosna Hersek'te düzenlenecek şampiyona öncesi hazırlıklarını tamamladı.

19 Eylül Stadı'ndaki judo salonunda antrenörleri Mertcan Akçay ve Alp Kaan Yalçın yönetiminde şampiyonaya hazırlanan Filiz, AA muhabirine şampiyona için çok iyi hazırlandığını söyledi.

Şampiyona öncesi heyecanlı olduğunu belirten Filiz, "Yaklaşık 3 yıl önce bu sporla tanıştım. İlk defa katılacağım Balkan Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istiyorum." dedi.

Antrenör Mertcan Akçay ise Filiz'in çok çalışkan ve azimli bir sporcu olduğunu belirterek kendisine güvendiklerinin altını çizdi.

Kaynak: AA
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