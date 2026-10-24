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Ünye'de meme kanserini yenen Günaydın için pembe balonlar gökyüzüne bırakıldı

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Ünye'de meme kanserini yenen Günaydın için pembe balonlar gökyüzüne bırakıldı
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Ordu'nun Ünye ilçesinde meme kanserini 1 yıllık tedavinin ardından yenen 39 yaşındaki Yasemin Tekler Günaydın için pembe balon uçuruldu. Ünye İskelesi'ndeki etkinlikte erken teşhisin önemine dikkat çekildi.

ORDU'nun Ünye ilçesinde 1 yıldır mücadele ettiği meme kanserini yenen Yasemin Tekler Günaydın (39) için sivil toplum kuruluşları, yakınları ve sevenleri gökyüzüne pembe balonlar bıraktı.

Ünye ilçesinde özel bir bankada çalışan evli ve 1 çocuk annesi Yasemin Tekler Günaydın'a 1 yıl önce meme kanseri teşhisi konuldu. Teşhisin ardından başlayan 1 yıllık yoğun tedavi ve kemoterapiyle sağlığına kavuşan Günaydın için Ünye İskelesi üzerinde etkinlik düzenlendi. Ünye Rotary Kulübü öncülüğünde, Ünye Terziler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Ünye Korolar Derneği'nin destekleriyle düzenlenen balon uçurma etkinliğine, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Günaydın'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde gökyüzüne bırakılan pembe balonlarla hem Günaydın'ın kanseri yenmesi kutlandı hem de Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla erken teşhisin önemine dikkat çekildi.

HER ŞEYİN BAHANESİ VAR AMA SAĞLIĞIN BAHANESİ YOK

Yaşadığı süreci anlatan Yasemin Tekler Günaydın, "Şu an 39 yaşındayım, 38 yaşında bu hastalığa yakalandığımı öğrendim. 4 yaşında bir oğlum var. Bu hastalığa 1 yıl önce yakalandım, bende öncesi vardı ama çok fazla önemsemedim. Fakat dikkate almak gerekiyormuş. Çok üzüldüm, çok düştüm ama her düştüğümde tüm sevdiklerim yanımdaydı. Sonunda bugünlere geldik. Tüm insanlara tavsiyem, bir şeyleri hep erteliyoruz. İşimiz var, çalışıyoruz, çocuk var ya da başka bir şeylerle hep bahane buluyoruz ama sağlığın bahanesi yok. Mutlaka kendi kontrollerimizi yapalım. Kontrollerde çıkmayabiliyor ama mutlaka yılda bir de olsa doktora ufak bir vakit ayırıp herkes kendini muayene ettirmeli" dedi.

DÜŞMEME İZİN VERMEDİLER

Kemoterapi sürecinde ailesi ve çevresinin desteğiyle ayakta kaldığını ifade eden Günaydın, "Bu süreçte annem, babam, eşim ve oğlum hep yanımdaydı. Çok zor bir süreçti ki özellikle kemoterapi aldığım dönemler çok zordu. Kendimi kapattım, çok yoruldum. Ama iş arkadaşlarım, oğlumun kreşinden veliler sağ olsunlar hep yanımdaydılar. Hiçbir zaman motivasyonumu moralimi düşürmedim. Düşürmeme izin vermediler. Ben bu moral ve motivasyonla bu hastalığı yendim. Kimse bu hastalığa yakalanmasın ama böyle bir şey olduğunda da moralimizi kesinlikle çok yüksek tutmamız gerekiyor. Hastalığı yendikten sonra sevdiklerim böyle bir etkinlik düzenledi ve tanıdığım tanımadığım bir sürü insan var. Herkesin ayaklarına sağlık" diye konuştu.

Etkinlikte konuşan Ünye Terziler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Genç, "Yasemin Hanıma bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Çok güzel bir etkinlik düzenledik. Erken teşhis çok önemli, herkesin özellikle bu konuya dikkat etmesini istiyoruz" dedi.

Dayanışmanın önemine vurgu yapan Ünye Korolar Derneği Başkanı Olcay Şimşek ise "Biz bu süreçte Yasemin Hanımın da zaferi ile taçlanmış olması bizim için en büyük gurur ve mutluluk kaynağı. Biz bundan sonraki süreçte de Ünye Korolar Derneği, Yasemin Hanımın ve herkesin yanında olmaya devam edeceğiz. Birlik beraberlik ve dayanışmanın ne kadar moral ve motivasyon olduğunu Yasemin Hanım ifade etti. Birbirimize destek olmaya devam edelim. Erken teşhise de kulak asalım" diye konuştu.

Konuşmaların ardından pembe balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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