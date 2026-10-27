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"11 taklalı" gol sevinciyle gündem olmuştu! Şimdi de Guinness rekorunun peşinde

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'11 taklalı' gol sevinciyle gündem olmuştu! Şimdi de Guinness rekorunun peşinde
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Ordu'da amatör futbolcu Osman Ismak, attığı golün ardından yaptığı 11 taklalı sevinçle ilgi gördü. "Taklacı Osman" olarak tanınan 35 yaşındaki futbolcu, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için 57 geri takla rekorunu kırmayı hedeflediğini belirterek çalışmalarında 30-40 taklaya ulaştığını söyledi.

Ordu'da amatör maçta attığı golün ardından yaptığı 11 taklalı sevinçle dikkati çeken Korgan Belediyesporlu futbolcu Osman Ismak, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için çalışmalarını sürdürüyor.

11 TAKLALI GOL SEVİNCİ

Ordu 1. Amatör Küme ekiplerinden Korgan Belediye spor'da 10 numaralı formayı giyen takım kaptanı Ismak, geçen cumartesi Dumlupınar Spor karşılaşmasında attığı golün ardından yaptığı 11 taklalı sevinçle sosyal medyada ilgi gördü. Antrenmanlarını Korgan İlçe Stadı'nda sürdüren 35 yaşındaki Ismak, AA muhabirine, devlet korumasında yetiştiğini ve Terme İlçe Müftülüğünde görev yaptığını söyledi. Judoyla da ilgilendiğini ve judo antrenörü olarak sporcular yetiştirdiğini belirten Ismak, ters takla atmayı küçük yaşlarda bu spor sayesinde öğrendiğini ifade etti.

''ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ TAKLA ATARIM''

Ismak, takla atmaya çocukluk yıllarında başladığını anlatarak, "Çocukluğumdan beri takla atarım. Halen bu konuda iyi olduğumu düşünüyorum." dedi. Gol sevincinin sosyal medyada ilgi görmesinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Ismak, kendisi hakkında olumlu yorum yapanlara teşekkür etti.

YENİ HEDEFİ GUINNESS REKORLAR KİTABI

Ismak, çevresinde "Taklacı Osman" olarak tanındığını belirterek, bu durumdan rahatsız olmadığını kaydetti.

Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alan 57 geri takla rekorunu geçmek istediğini vurgulayan Ismak, "Rekoru geçmek için çalışmalarım devam ediyor. Şu anda ters takla sayım 30-40 arasında. İnşallah kendimi daha da geliştirip rekoru kıracağımı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
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