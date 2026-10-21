Ordu'da son bir haftada aranan 38 şüpheliden 24'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi

Ordu'da son bir haftada aranan 38 şüpheliden 24'ü tutuklanarak cezaevine gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu'da son bir haftada yürütülen asayiş çalışmalarında 125 kişi hakkında işlem yapılırken, farklı suçlardan aranan 38 şahıs yakalandı. Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 24'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ordu'da aranması bulunan ve yakalanan 38 şüpheli şahıstan 24'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda 125 kişi hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 38 şahıs yakalandı.
Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 24'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı