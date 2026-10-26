Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İsrail ordusu Han Yunus'ta Filistinlilerin çadırlarını vurdu, biri çocuk 3 kişi öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun Han Yunus'ta yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına saldırısında biri çocuk 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Ordu Gazze'nin farklı bölgelerine topçu atışları yaptı, Gazze kentinin doğusunda çadırlara yangın çıkarıcı bombalar attı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Han Yunus'un güneyinde yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çadırları hedef aldı.

Saldırıda Curi İslam es-Sufi isimli çocuk ile 21 yaşındaki Husam Fahri Muhammed ez-Zamli ve 24 yaşındaki Tamir Ebu Sümeyne yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine topçu atışları düzenledi ve askeri araçlarla ilerleyerek saldırılarını sürdürdü.

Gazze kentinin doğusunda yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarından "yangın çıkarıcı bombalar" atıldı.

İsrail ordusu Tuffah Mahallesi'nde ise geride bıraktığı patlayıcı yüklü bir askeri aracı uzaktan kumandalı düzenekle infilak ettirdi.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün bölgede saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA
Alaska'dan Manavgat'a gelen kuş Türkiye'de ilk kez görüldü! Kuş türü sayısı 506'ya çıktı

Daha önce hiç görülmemişti! Kuşçular Manavgat'a akın ediyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızılcık Şerbeti'nin Apo ve Alev'i yeniden bir arada: Aynı dizide buluşuyorlar

Kızılcık Şerbeti'nin Apo ve Alev'i 3 yıl sonra yeniden bir arada
Amatör futbolcunun '11 taklalı' gol sevinci

Golünü attı, sonrası olanlar inanılmaz
Meghan Markle’ın babası Thomas Markle hakkında soruşturma: Çocuklarımı korumak için uzak durdum

Yıllardır babasıyla görüşmüyordu: Meghan Markle nedenini açıkladı
Çelik Kubbe’ye yeni kabiliyet: Havada hedef değiştirip vurdu

Çelik Kubbe’ye yeni kabiliyet! Havada hedef değiştirip vurdu
Trump'tan Nicki Minaj'a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor

Seçim mitinginde olay sözler: O kalçayı...
Sevgilisinden ayrıldı, 15 gün sonra 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı

Sevgilisinden ayrıldı, 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı
Araba fiyatına satılan telefon şimdiden çıldırttı! Başına gelene bakın

Araba fiyatına satılan telefon şimdiden çıldırttı! Başına gelene bakın