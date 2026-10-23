Yeşilırmak, Samsun, Ordu ve Tokat'ı ayıran sınırda güzel görüntüler oluşturdu

SAMSUN, Ordu ve Tokat illerine sınır olarak birbirinden ayıran Yeşilırmak'ın güzelliği, görüntülendi.

Samsun, Tokat ve Amasya illerinden geçen 519 kilometre uzunluğundaki Yeşilırmak'ın, aynı zamanda Ordu ile de sınırı bulunuyor. Bunun yanı sıra Yeşilırmak, Samsun, Ordu ve Tokat illerini de sınır olarak birbirinden ayırma özelliği taşıyor. Samsun'un Ayvacık, Tokat'ın Erbaa ve Ordu'nun ise Akkuş ilçesini birbirinden ayıran Yeşilırmak, güzel görüntüler oluşturuyor. Balık tutmak için nehre gelenler, istediklerinde tekneyle kısa sürede 3 şehir birden değiştirebiliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı