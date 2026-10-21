Muhibbi, ABD'nin bombaların anasıyla nükleer faaliyetleri durduramayacağını söyledi

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İran Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, ABD'nin "bombaların anası" olarak bilinen bombayı kullanabileceğini ancak bunun İran'ın nükleer sanayi faaliyetlerini durdurmayacağını söyledi.

İran merkezli Öğrenci Haber Ajansına konuşan Muhibbi, ABD ve İsrail'in ülkesine yeniden saldırı düzenleme ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Muhibbi, ABD'nin "bombaların anası" olarak bilinen bombayı kullanabileceğini ancak bunun İran'ı teslim olmaya zorlamayacağını ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını sağlamayacağını ifade etti.

Söz konusu bombanın kullanılmasının İran'ın nükleer sanayi faaliyetlerini durduramayacağını belirten Sözcü Muhibbi, ABD'nin bu saldırıyla İran'ın füze menzilini kısaltma hedeflerine de ulaşamayacağını dile getirdi.

Olası yeni bir savaşın dünya ekonomisini zor durumda bırakacağını savunan Muhibbi, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının küresel ekonomi üzerindeki etkilerine dikkati çekti.

Muhibbi, "Hürmüz Boğazı, ABD'yi ekonomik ve siyasi açıdan köşeye sıkıştırdı. Trump, Temsilciler Meclisini yüzde 100 kaybetti. Ayrıca vurulan petrol tankerlerinin sayısı arttı. ABD, yaklaşan seçimler öncesinde enerji arzını sağladığını ve petrol fiyatlarını düşürdüğünü göstermek istiyor." ifadelerini kullandı.

Basra Körfezi'nden günlük 5 milyon ton kimyasal gübre ihraç edildiğini belirten Muhibi, bunun yokluğunun ise tarım ürünlerinin fiyatlarının artmasına neden olduğunu söyledi.

Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü Muhibbi, dünya alüminyumunun yüzde 10'unun Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini, çip üretiminde ihtiyaç duyulan malzemelerin büyük bölümünün ise Suudi Arabistan'dan dünyaya ihraç edildiğini kaydetti.

Kaynak: AA