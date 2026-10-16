Ordu Ünye'de 93 öğrenci için Bed-i Besmele töreni düzenlendi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde 4-6 Yaş Kur'an kursunda, eğitime yeni başlayan öğrenciler için geleneksel "Bed-i Besmele" töreni düzenlendi.

Ünye İpekyolu Camii 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda eğitim öğretime başlayan 93 öğrenci için köklü bir Osmanlı geleneği olan Bed-i Besmele töreni gerçekleştirildi. Okul öncesi çağındaki çocukların eğitim hayatına uyum sağlamalarını kolaylaştırmak ve ilk derslerine besmele ile başlamanın heyecanını yaşatmak amacıyla düzenlenen tören, neşeli anlara sahne oldu.

"Okul ve öğrenme heyecanını diri tutmayı hedefliyoruz"

Törenin ardından açıklamalarda bulunan kurs yöneticisi Rabia Elik, bu anlamlı geleneği Ünye'de yaşatmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Geleneklerimizin kodlarında yer alan, 'Amin Alayı' adıyla da bilinen Bed-i Besmele törenimizi gerçekleştirdik. Okul öncesi yaş grubundaki çocuklarımızın okula alışmalarını sağlamak, dinlerini öğrenirken ilk adımı besmele ile atmalarını ve okul heyecanlarını taçlandırmak amacıyla bu töreni düzenledik. Bu maksatla 4 ve 5 yaşlarındaki 93 öğrencimizin İslam ve okul öncesi eğitimine başlama törenini yapmış olduk. Amacımız, evlatlarımızın öğrenme heyecanını daima diri tutmaktır. Elhamdülillah, veli, öğretmen ve okul iş birliğiyle bu gayret içerisindeyiz" dedi.

Tören, öğrencilere yapılan ikramlar ve edilen duaların ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı