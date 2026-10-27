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Ordu Ünye'de ağırlaştırılmış işkence suçundan aranan Gürcistan vatandaşı yakalandı

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Ordu Ünye'de ağırlaştırılmış işkence suçundan aranan Gürcistan vatandaşı yakalandı
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Ağırlaştırılmış işkence ve kasıtlı yasa dışı tutuklama suçlarından kırmızı bültenle aranan Gürcistan vatandaşı, Ordu'nun Ünye ilçesinde yakalandı. Emniyetin çalışmasıyla yakalanan kişi, işlemlerinin ardından Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde, kırmızı bültenle aranan Gürcistan vatandaşı yakalandı.

İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca ağırlaştırılmış işkence ve kasıtlı yasa dışı tutuklama suçlarından kırmızı bültenle aranan Gürcistan vatandaşı, Ordu'nun Ünye ilçesinde yakalandı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlüklerinin çalışmaları sonucunda yakalanan şahıs, gerekli işlemlerin ardından Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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