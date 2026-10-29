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Ümraniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

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Ümraniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
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Ümraniye'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 1. Ordu Bölge Bando Komutanlığı ile İstanbul Maarif Çok Sesli Korosu sahne aldı.

Ümraniye'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 1. Ordu Bölge Bando Komutanlığı ile İstanbul Maarif Çok Sesli Korosu sahne aldı.

Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye Kaymakamlığı işbirliğinde Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı düzenlendi.

Programda, 1. Ordu Bölge Bando Komutanlığı ile İstanbul Maarif Çok Sesli Korosu konser verdi.

Katılımcıların Türk bayraklarıyla marşlara eşlik ettiği konserde, kahramanlık türküleri ve Cumhuriyet dönemi besteleri seslendirildi.

Etkinlikte konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümünü ilçe sakinleriyle omuz omuza idrak etmekten onur duyduklarını belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının icrasına ve koro performansına değinen Yıldırım, "1. Ordu Bando Komutanlığımızın kıymetli müzisyenleri ve koro sanatçılarımız bu anlamlı gecede bizlere unutulmaz anlar yaşattı. Cumhuriyetimizin kazanımlarını gururla anarken bu birlikteliği paylaşan tüm komşularımıza şükranlarımı sunuyor, bayramımızı kutluyorum." diye konuştu.

Kutlama programı kapsamında ayrıca doğum günü Cumhuriyet Bayramı haftasına denk gelen davetliler için sürpriz kutlama yapıldı. Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Bando Şefi Albay Hüseyin Karaca konuklarla pasta kesti.

Garnizon temsilcilerine günün anısına plaket takdim edilmesinin ardından etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Programa ilçe protokolü, gaziler, eğitimciler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA
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