Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Bentli, Korgeneral Yaralı'ya tebrik ziyaretinde bulundu

Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Bentli, Korgeneral Yaralı'ya tebrik ziyaretinde bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, 2. Ordu Komutanlığı görevine atanan Korgeneral Gültekin Yaralı’ya tebrik ziyaretinde bulundu. Bentli, yeni görevinde başarılar dilediği Yaralı’ya nazik kabulleri ve misafirperverlikleri için teşekkür etti.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, 2. Ordu Komutanlığı görevine atanan Korgeneral Gültekin Yaralı'ya tebrik ziyaretinde bulundu.
Rektör Bentli, ziyaret kapsamında Korgeneral Yaralı'ya yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak görevinde başarılar diledi.
Ziyarete ilişkin değerlendirmesinde Rektör Bentli, "2. Ordu Komutanlığı görevine atanan Korgeneral Sayın Gültekin Yaralı'ya yeni görevinde başarılar diliyor, nazik kabulleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı