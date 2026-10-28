Ordu Fatsa'da motosiklet sürücüsü öldü, otomobille çarpışmada 1 kişi yaralandı

Ordu Fatsa'da motosiklet sürücüsü öldü, otomobille çarpışmada 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, E.E.Ç. yönetimindeki 52 AGR 434 plakalı otomobil ve Abdulkerim Kaya idaresindeki 52 AHP 250 plakalı motosiklet, Ayazlı Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile aynı araçta bulunan Hacı Halil Atalar ilk müdahalelerinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü Abdulkerim Kaya, burada müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.