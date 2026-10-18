Ordu Altınordu'da düzenlenen 2. Ordu Yarı Maratonu'na 8 ülkeden 707 sporcu katıldı

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Ordu'nun Altınordu ilçesinde Uluslararası 2. Ordu Yarı Maratonu gerçekleştirildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Ordu Valiliği himayesinde ve Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Altınordu sahilinde düzenlenen organizasyona 8 ülkeden 707 sporcu katıldı.

Sporcular, 10 ve 21 kilometrelik parkurlarda dereceye girebilmek için mücadele etti. Yarış sırasında bir sporcunun futbol topu sürerek koşması da dikkati çekti.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Hakan Yüksel, AA muhabirine, Ordu'nun sportif turizmine katkı sağlamak amacıyla bu tür organizasyonları düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

Yarışmaya 8 ülkeden 707 sporcunun katıldığını belirten Yüksel, 160 sporcunun 21 kilometrelik, diğer sporcuların ise 10 kilometrelik parkurda yarıştığını kaydetti.

Organizasyonun ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda ödül töreni düzenlendi. Dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri verildi.

Törene Vali Yardımcısı Turgay Ergin, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin İnanır ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA