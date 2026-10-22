Ordu Ünye'de otomobil hafriyat kamyonuna arkadan çarptı, sürücü ağır yaralandı

Ordu Ünye'de otomobil hafriyat kamyonuna arkadan çarptı, sürücü ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu'nun Ünye ilçesinde hafriyat kamyonuna arkadan çarpan otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı. İtfaiyecilerin yaklaşık 30 dakikalık çalışmasıyla çıkarılan 45 yaşındaki sürücü, kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesi'nde entübe edildi; hayati tehlikesi bulunuyor.
ORDU'nun Ünye ilçesinde hafriyat kamyonuna arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Erol Bilgili (45), ağır yaralandı. Araçta sıkışan sürücüyü, itfaiyeciler bulunduğu yerde çıkardı.
Kaza, Ünye-Akkuş-Niksar yolu Nadırlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ünye yönüne giden Erol Bilgili, yönetimindeki 52 EU 178 plakalı otomobille, Emre F. idaresindeki 52 AAU 840 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan otomobilin sürücüsü, itfaiyecilerin yaklaşık 30 dakika süren çalışmasıyla çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Bilgili, ambulansla kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunan sürücünün entübe edildiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.