TBMM Genel Kurulu, Bingöl başkanlığında toplandı; 3 milletvekiline söz verildi

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

Bingöl, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Hatay'ın, stratejik konumunun önemine değinerek, Türkiye'nin "sigortası sayılacak bir ili" olduğunu söyledi.

Hatay'da görev yapan kamu personelinin hak ettiği değeri görmediğini savunan Çalışkan, şöyle konuştu:

"Üniversite personeli de ciddi mağduriyetle karşı karşıyadır. Üniversiteleri teşvik etmek üzere YÖK tarafından uygulanan geliştirme ödeneği kapsamında deprem sonrası ödenek verilmişti. Ekim itibarıyla süre dolduğundan Hatay'daki geliştirme ödenekleri kesildi. Şimdi sormak isterim, acaba Hatay'da ne düzeldi de bu gelişme ödeneği kesildi? Hatay halen deprem yaralarını sarmakla meşgul. Ne yazık ki deprem bölgesinde bile ayrıcalık yapılıyor. Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'ya verilen geliştirme ödeneği Hatay'a verilmiyor."

Necmettin Çalışkan, Hatay'daki üniversitelerde geliştirme ödeneği uygulamasının de sürdürülmesini istedi.

Yeni Parti Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu'nun Karadeniz'deki iller arasında "gelişmişlik düzeyi bakımından" en düşük sırada yer aldığını belirtti.

Fındık alım fiyatlarını eleştiren Torun, "TMO ürün almamak için elinden gelen her şeyi yaptı. Üreticiye tabiricaizse o depoların önünde işkence çektirdi. Fındık üreticisi bu sene de mağduriyet yaşadı. Geçen seneki borçlarını dahi ödeyemedi. Ama bu olumsuzluğu, üreticiye çektirdiğiniz bu işkenceyi önümüzdeki süreçte ilk seçimde zaten yaşarsınız." diye konuştu.

Seyit Torun, kivinin Ordu'nun en önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu dile getirerek, "İran'dan kivi gelmesinin önünü açtınız. 15 bin aileyi ilgilendiren kivi de maalesef bu sene geçen yılın çok çok altında satılmak zorunda kaldı. Acilen ek gümrük vergisi kota uygulaması ve etkin denetim İran'a karşı yapılmalı ve Türkiye'deki kivi üreticisi mutlaka korunmalı." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, asgari ücretin "açlık sınırının" altında bulunduğunu belirterek, "Yahu Allah'tan reva mı? Bana deyin kim alıyor bu ülkede bu paraları? Hangi işçi, hangi emekçi, hangi kamu çalışanı alıyor? Asgari ücret açlık sınırının 9 bin 725 lira gerisinde. Bunun izahı olabilir mi?" değerlendirmesinde bulundu.

En düşük emekli aylığının çok düşük olduğunu ve "ölüm aylığı" haline geldiğini söyleyen Türkoğlu, "En düşük emekli maaşını en az asgari ücretin yüzde 30 fazlasına çıkarın. Emeklilikteki kıdem tazminat tutarının hesaplanmasını işte o 'eski Türkiye'deki gibi hesaplayın da insanlar tazminatlarıyla bir ev sahibi olabilsinler." diye konuştu.

Türkoğlu, Türkiye'de tekstil sektörünün "öldüğünü" iddia ederek, bu alanda faaliyet gösteren bir holdingin 13 fabrikasının 7'sinin bugün kapandığını, bu kapanmaların da pek çok örneğinin bulunduğunu ileri sürdü.

Kaynak: AA