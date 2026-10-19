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Ordu Altınordu'da 530 rakımlı Boztepe'den havalanan paraşütçü rüzgarla denize indi

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Ordu Altınordu'da 530 rakımlı Boztepe'den havalanan paraşütçü rüzgarla denize indi
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Ordu'nun Altınordu ilçesindeki 530 rakımlı Boztepe'den yamaç paraşütüyle havalanan kişi, rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle sahile ulaşamayarak denize iniş yaptı. Açıktan sahile kendi imkanlarıyla ulaşan paraşütçünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ORDU'nun Altınordu ilçesindeki 530 rakımlı Boztepe'den yamaç paraşütüyle havalanan kişi, rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle sahile ulaşamayarak denize iniş yaptı.

Altınordu ilçesindeki 530 rakımlı Boztepe'den havalanan ismi öğrenilemeyen yamaç paraşütçüsü, uçuş sırasında rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle kontrolünü kaybetti. Sahile inemeyen paraşütçü, denize iniş yapmak zorunda kaldı. Açıktan sahile kendi imkanlarıyla ulaşan paraşütçünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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