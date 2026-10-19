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Ordu Ünye'de 64 yaşındaki kişinin evinde yaşamını yitirdiği belirlendi

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Ordu Ünye'de 64 yaşındaki kişinin evinde yaşamını yitirdiği belirlendi
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Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'ndeki evinde 64 yaşındaki kişi hareketsiz bulundu. Eşinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi, cenazesi Ünye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Hamidiye Mahallesi'ndeki bir binada yaşayan Necmi Bulat'ın (64) hareketsiz yattığını gören eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine eve 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bulat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bulat'ın cenazesi, incelemenin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA
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