Ordu Altınordu'da düzenlenen yarı maratonda 8 ülkeden 707 sporcu yarıştı

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ULUSLARARASI 2'nci Ordu Yarı Maratonu, 8 ülkeden 707 sporcunun katılımıyla düzenlendi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Ordu Valiliği iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası 2'nci Ordu Yarı Maratonu, Altınordu ilçesinde gerçekleştirildi. Türkiye'nin yanı sıra ABD, Rusya, Polonya, Kazakistan, Fas, Etiyopya ve Avustralya'dan sporcuların katıldığı organizasyonda 208 kadın ve 499 erkek sporcu mücadele etti. Dereceye girenlere 330 bin TL ödül verildi. Maratonda dereceye giren isimler ise şu şekilde:

21 kilometrelik yarı maratonun erkekler kategorisinde; Fetene Alemu Regasa birinci, Hakan Çoban ikinci, Yunus Emre Akkuş üçüncü oldu. Kadınlarda ise Hasibe Demir birinciliği elde ederken, Nilüfer Kemal Ogly ikinci, Sümeyye Elibol üçüncü sırada yer aldı. 10 kilometrelik koşunun erkekler kategorisinde birinci Recep İstek, ikinci Enis Korkmaz ve üçüncü de Muhammed Furkan Şanlı oldu. Kadınlarda Deniz Koyuncu birinci, Zehra Yayla ikinci, Gülsen Koçak ise üçüncü sırayı aldı.

Genel klasman ve yaş kategorilerinde dereceye giren sporculara toplam 330 bin TL ödül verildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen törende ödüller, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin İnanır ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı