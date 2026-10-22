Brüksel'de öğrenciler harç zammını protesto için üniversite kampüsü girişini kapattı

Brüksel'de öğrenciler harç zammını protesto için üniversite kampüsü girişini kapattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Brüksel'de öğrenciler, öğrenim harçlarına planlanan zam ve yükseköğretim finansmanındaki kesintileri protesto ederek Brüksel Özgür Üniversitesi Solbosch Kampüsü'nün girişini kapattı. Kampüs girişine 'Ordu için değil, eğitim için bütçe' pankartı asıldı.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de, öğrenim harçlarına yapılması planlanan zam ve yükseköğretim finansmanındaki kesintilere tepki gösteren öğrenciler, üniversite kampüsünün girişini kapattı.
Öğrenciler, günün erken saatlerinde Brüksel Özgür Üniversitesi (ULB) Solbosch Kampüsü'nün önünde toplandı.
Öğrenim harçlarına yapılması planlanan zam ve yükseköğretim finansmanındaki kesintilere tepki gösteren öğrenciler, kapattıkları kampüs girişine "Ordu için değil, eğitim için bütçe" mesajı içeren pankartlar astı.
Son haftalarda Avrupa genelinde olduğu gibi Belçika'nın farklı kentlerinde de öğrenciler eğitim politikalarına ve bütçe kesintilerine karşı protestolar düzenliyor.
Zaman zaman şiddet olaylarının yaşandığı protestolara polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale ediyor.
Kamu düzeninin bozulduğu gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alınırken, bazıları tutuklandı.???????