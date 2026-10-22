Ordu elektrik kesintisi: 22 Ekim Perşembe Ordu’da elektrikler ne zaman gelecek?

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YEDAŞ’ın açıkladığı programa göre 22 Ekim 2026 Perşembe günü Akkuş, Çamaş, Kabadüz, Mesudiye, Perşembe, Ulubey ve Ünye ilçelerinde planlı kesintiler yapılacak. Kesintilerin büyük bölümü sabah saatlerinde başlayıp akşamüstüne kadar sürecek; bazı mahallelerde ise elektriksiz kalma süresi 8 saati aşacak. İşte Ordu’da ilçe ilçe elektrik kesintisi programı.

ORDU’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ NEDEN YAPILACAK?

Planlı kesintiler, YEDAŞ’ın Ordu genelinde sürdürdüğü bakım, onarım ve şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında uygulanacak. Çalışmalar sabah saatlerinde başlayacak ve bazı bölgelerde akşam saatlerine kadar devam edecek.

AKKUŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Akkuş ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi’nde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

ÇAMAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çamaş ilçesindeki Akpınar Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

KABADÜZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kabadüz ilçesinde Gelinkaya ve Harami mahallelerinde elektrikler 09.00’da kesilecek ve 17.15’te verilecek. Böylece bu mahalleler günün en uzun kesintisini yaşayacak.

MESUDİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Mesudiye ilçesine bağlı Akkırık, Pınarlı ve Topçam mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kesinti uygulanacak.

PERŞEMBE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Perşembe ilçesinde Çınar, Kaleyaka ve Yumrutaş mahallelerinde elektrikler 09.00 ile 13.00 saatleri arasında kesilecek. İlçedeki kesinti, diğer bölgelere göre daha kısa sürecek.

ULUBEY ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ulubey ilçesindeki Belenyurt Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

ÜNYE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ünye ilçesine bağlı Çatak Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı kesinti yapılacak.

ORDU MERKEZDE ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR MI?

22 Ekim tarihli kesinti programında merkez ilçe Altınordu’ya ilişkin planlı bir elektrik kesintisi bulunmuyor. Ancak bakım ve şebeke çalışmalarına bağlı olarak programda değişiklik yapılabileceği için vatandaşların YEDAŞ’ın güncel duyurularını takip etmesi önem taşıyor.

ELEKTRİK KESİNTİSİ NEREDEN SORGULANIR?

Ordu ve çevresindeki planlı elektrik kesintileri, YEDAŞ’ın resmi internet sitesi ve çağrı merkezi 186 üzerinden sorgulanabiliyor. Plansız kesinti ve arıza bildirimleri için de aynı hat kullanılabiliyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Kesintiden etkilenecek mahallelerde yaşayan vatandaşların, belirtilen saat aralıklarını dikkate alarak günlük işlerini planlaması öneriliyor. Elektrik geri geldiğinde oluşabilecek ani gerilim değişimlerine karşı hassas elektronik cihazların fişten çekilmesi ve buzdolabı gibi cihazların kapaklarının gereksiz yere açılmaması da alınabilecek önlemler arasında yer alıyor.