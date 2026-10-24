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İran Devrim Muhafızları Sözcüsü, ABD ve İsrail'e misliyle yanıt verileceğini söyledi.

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İran Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, ABD ve İsrail'e en ufak hatada misliyle karşılık verileceğini söyledi. Muhibbi, bu ülkelerin etkili operasyon yürütemeyeceğini, açıklamaların iç kamuoyu ve liderleri seçim yenilgisinden koruma amaçlı olduğunu söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, ABD ve İsrail'i işaret ederek, "Düşmanın en ufak hatasına katbekat cevap vereceğiz." dedi.

Muhibbi, yarı resmi Fars Haber Ajansına yaptığı açıklamada saldırılara misliyle karşılık verileceğini belirtti.

ABD ve İsrail'in mevcut şartlarda İran'a yönelik etkili bir operasyon yürütemeyeceğini ve söz konusu ülkelerin de bunu gayet iyi bildiğini dile getiren Muhibbi, "Düşman, İran halkı karşısında yenildi. Yanlışların tekrarlanması halinde yine yenilecekler. Düşmanın en ufak hatasına katbekat cevap vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Muhibbi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik açıklamalarının büyük ölçüde iç kamuoyunu etkilemeyi amaçladığını, bu ülkelerin liderlerinin de partilerini seçim yenilgilerinden korumak için bu tür söylemlere başvurduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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