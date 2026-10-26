İran, Bender Abbas'ta ABD'ye ait bir İHA'yı düşürdü; son aylarda bu 54'üncü oldu

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TAHRAN, 26 Ekim (Xinhua) -- İran, hava savunma kuvvetlerinin ülkenin güneyindeki liman kenti Bender Abbas'ta ABD'ye ait bir insansız hava aracını (İHA) önleyip imha ettiğini duyurdu.

İran ordusu pazar günü internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin İHA'yı düşürdüğünü belirtti. Bu, İran'ın son birkaç ay içinde önlediği ABD'ye ait 54'üncü İHA oldu.

İran İslam Devrim Muhafızları bu haftanın başlarında, hava savunma güçlerinin Hürmüz Boğazı üzerinde ABD'ye ait bir MQ-9 Reaper tipi İHA'yı düşürdüğünü açıklamıştı.

Kaynak: Xinhua