Ordu Altınordu'da uyuşturucu ticareti suçundan 4 şüpheli tutuklandı

Ordu Altınordu'da uyuşturucu ticareti suçundan 4 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 285 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Valilik açıklamasına göre gözaltına alınan 4 şüpheli, uyuşturucu ticareti suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu, ilçedeki bir eve operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada 1 kilo 285 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, "uyuşturucu ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: AA