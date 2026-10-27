Ordu Altınordu'da uyuşturucu ticareti suçundan 4 şüpheli tutuklandı

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Ordu'nun Altınordu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu, ilçedeki bir eve operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada 1 kilo 285 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, "uyuşturucu ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA