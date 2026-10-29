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Ordu Ünye'de alzheimer hastası Hüseyin Uzun için 3 gündür arama sürüyor

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Ordu Ünye'de alzheimer hastası Hüseyin Uzun için 3 gündür arama sürüyor
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Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan alzheimer hastası Hüseyin Uzun, 27 Ekim Salı günü gezmek için çıktığı evine 3 gündür dönmedi. İlçe Jandarma Komutanlığı ve itfaiye ekipleri, evinden ayrıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan Uzun'u bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.

ORDU'nun Ünye ilçesinde, evinden çıktıktan sonra kendisinden 3 gündür haber alınamayan alzheimer hastası Hüseyin Uzun'un (73), bulunması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Uzun'un evinden ayrıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ünye ilçesi Çiğdem Mahallesi'nde yaşayan alzheimer hastası Hüseyin Uzun, 27 Ekim Salı günü, gezmek için evinden çıktı. Bir daha geri dönmeyen Uzun'dan haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ve itfaiye ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Uzun'un evinden ayrıldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de incelemeye alındı. Ekiplerin kayıp Hüseyin Uzun'u bulmak için başlattığı arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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