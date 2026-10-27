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Kahramanmaraş Nurhak'ta çocuklar Okul Destek Projesi gezisinde Ordu'yu gezdi

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Kahramanmaraş Nurhak'ta çocuklar Okul Destek Projesi gezisinde Ordu'yu gezdi
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Nurhak Kaymakamlığı koordinasyonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Okul Destek Projesi kapsamında düzenlenen kültür gezisiyle Nurhaklı çocuklar Ordu'yu gezdi. Çocuklar Boztepe'ye teleferikle çıktı ve Taşbaşı Mahallesi'ni ziyaret etti.

Kahramanmaraş'ta Nurhak Kaymakamlığı koordinasyonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Okul Destek Projesi kapsamında düzenlenen kültür gezisiyle Nurhaklı çocuklar Ordu'nun tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.

Çocukların sosyal, kültürel ve duygusal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen gezi programında öğrenciler Karadeniz'in doğal güzellikleriyle buluştu. Program kapsamında Ordu'nun simge noktalarından Boztepe'ye teleferikle çıkan çocuklar, kenti kuş bakışı izleme imkanı buldu. Tarihi Taşbaşı Mahallesi ile kültürel mekanları da ziyaret eden gruptakiler, sahil feribot turuna katılarak keyifli anlar yaşadı.

Düzenlenen etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Elbistan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Emine Cuma, çocukların yarınların teminatı olduğunu belirterek, "Bakanlığımızın politikaları doğrultusunda yavrularımıza sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında destek sunmaya çalışıyoruz. Düzenlediğimiz Ordu gezisi sayesinde çocuklarımız yeni deneyimler elde etti, ufuklarını genişletti ve moral depoladı. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm bizlerin en büyük motivasyon kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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