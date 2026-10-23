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Ordu'da 2 operasyonda 6 şüpheli tutuklandı, 1 kilo 894 gram metamfetamin ele geçirildi

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Ordu'da 2 operasyonda 6 şüpheli tutuklandı, 1 kilo 894 gram metamfetamin ele geçirildi
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Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 3'ü yabancı uyruklu 6 şüpheli yakalandı. 208 adet halinde toplam 1 kilo 894 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirilirken, 6 şüpheli tutuklandı.

Ordu'da uyuşturucu ticaretine yönelik 2 ayrı operasyonda toplam 1 kilo 894 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen 2 farklı operasyon kapsamında 3'ü yabancı uyruklu toplam 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilere yönelik işlemlerde 208 adet halinde toplam 1 kilo 894 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi.

Haklarında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapılan 6 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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