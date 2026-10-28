Ordu Fatsa'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Abdulkerim Kaya öldü

Ordu Fatsa'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Abdulkerim Kaya öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Abdulkerim Kaya (21) hayatını kaybederken, beraberindeki Hacı Halil Atalar (21) ağır yaralandı. Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü E.E.Ç. (21) sabah saatlerinde yakalandı; soruşturma sürüyor.
ORDU'nun Fatsa ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücü Abdulkerim Kaya (21) hayatını kaybetti, beraberindeki Hacı Halil Atalar (21) ağır yaralandı.
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Ayazlı Mahallesi Kumru-Korgan Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. E.E.Ç. (21) yönetimindeki 52 AGR 434 plakalı otomobil, 52 AHP 250 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Abdulkerim Kaya ile beraberindeki Hacı Halil Atalar, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Abdulkerim Kaya, hayatını kaybetti.
Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü E.E.Ç. ise sabah saatlerinde yakalandı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.