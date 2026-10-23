Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ordu Altınordu'da 6 şüpheli tutuklandı, 1 kilo 894 gram uyuşturucu ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu Altınordu'da 6 şüpheli tutuklandı, 1 kilo 894 gram uyuşturucu ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Altınordu ilçesinde Narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Ekiplerin farklı adreslerde yaptığı aramalarda 1 kilo 894 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, farklı adreslere düzenledikleri operasyonlarda 1 kilo 894 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan M.G, R.R, S.A, S.Y, A.A. ve S.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
Bu haber 16 sitede yayınlandı.
76 kaza kurgulayıp 17 sigorta şirketini dolandırdılar! Adana merkezli operasyonda 80 şüpheli adliyede

Tam 76 kaza kurguladılar! Sigorta şirketlerini böyle soymuşlar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küçük İbo’dan aşk itirafı: Aşık olduğumu alıp evlenirim

Küçük İbo: Ben aşk adamıyım! Aşık olduğumu alıp evlenirim
40 yaşındaki Muslera'dan akılalmaz performans! 3 penaltı birden kurtardı

Bu adam 40 yaşında! Son yaptıklarının izahı yok
Salah tezahüratı ünlü hocayı kızdırdı: Bela gelir

"Bela gelir, musibet gelir" diyerek tüm Trabzon'u uyardı
Putin’den Avrupa’ya tepki: Siyasi şizofreni yaşıyorlar

Sözleri Avrupa ülkelerini çok kızdıracak cinsten

Recep İvedik 8 fragmanı yayınlandı, izleyicilerden aynı yorum geldi: Eski filmlerin mizahı yok

Devam filminin fragmanı yayınlandı, izleyicilerden tepki geldi
14 yaşındaki öğrenciye kan donduran usta dayağı

Meslek öğrenmeye gittiği tamirhanede hayatının şokunu yaşadı
Çapa'daki hastane sapığı yakayı böyle ele vermiş

Kadınlar tuvaletinde yakalandı! Telefonundaki görüntüler rezalet