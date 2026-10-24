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Ordu Kabataş'ta bilim şenliği 30 atölye ve stantla kapılarını açtı

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Ordu Kabataş'ta bilim şenliği 30 atölye ve stantla kapılarını açtı Haber Videosunu İzle
Ordu Kabataş'ta bilim şenliği 30 atölye ve stantla kapılarını açtı
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Ordu Kabataş'ta 8 aylık hazırlık sonrası düzenlenen bilim şenliğinde 30 atölye ve stant kuruldu. Okul öncesi çocuklardan yetişkinlere hitap eden etkinlikte yetkililer, 3 bin kişiye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Ordu'nun Kabataş ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde öğretmenler tarafından hazırlanan "Kabataş Bilimle Renkleniyor" Bilim Şenliği yaklaşık 3 bin kişiye ev sahipliği yaptı.

Kabataş'ta 8 ay süren hazırlık sürecinin ardından hayata geçirilen "Kabataş Bilimle Renkleniyor" Bilim Şenliği kapsamında robotik kodlamadan roket tasarımına, bilim tiyatrosundan 3D fosil müzesine ve planetaryuma kadar toplam 30 atölye ve stant kuruldu. Okul öncesi çocuklardan yetişkinlere kadar toplumun her kesimine hitap eden şenlikte katılımcılar; su roketi, kimya sahnesi ve planetaryum alanlarında üretmenin ve keşfetmenin heyecanını yaşadı.

"Nitelikli bir etkinliğe imza attık"

Düzenlenen bilim şenliğinde paydaş kurumların ve sponsorların desteğinin önemli olduğunu ifade eden Proje ekibinden Kabataş Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Tuba Bakmaz, "Kabataş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürüttüğümüz projemizi en iyi şekilde gerçekleştirmek için çalıştık. 29 farklı atölyenin yer aldığı projemizde, rehber öğrencilerimizin de desteğiyle oldukça başarılı ve nitelikli bir etkinliğe imza attığımıza inanıyoruz" dedi.

Proje Yürütücüsü Burak Kalın, "Bugün burada büyük bir heyecanı paylaşıyoruz, vatandaşlarımızı bilimle buluşturuyoruz. Etkinliklerimiz, okul öncesi çağdaki çocuklarımızdan yetişkinlere kadar geniş bir yaş aralığına hitap ediyor. Bu proje ile en az 3 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz ve şu ana kadar yaklaşık bin 500 misafiri ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kabataş halkının gösterdiği yoğun ilgi bizleri memnun etti" diye konuştu.

"Amacımız çocuklarda merak duygusunu uyandırmak"

Kabataş İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Belen ise, "Yaklaşık 8 ay önce projesine başvuruda bulunduk. Proje ekibimizde yer alan öğretmenlerimiz ve personelimizle haftalardır sürdürdüğümüz çalışmaları son bir haftada daha da hızlandırarak toplumumuzun hizmetine sunduk. Milli Eğitim Bakanlığımızın da büyük destek verdiği bu projeyle; bilimsel gelişimi desteklemeyi, çocuklarımızın merak duygusunu uyandırmayı ve onları genç yaşta bilimsel çalışmalara teşvik etmeyi amaçlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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