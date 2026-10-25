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Ordu'da amatör futbolcu Osman Ismak, attığı golün ardından peş peşe 11 takla attı! Gol sevinci sosyal medyada ilgi gördü

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Ordu'da amatör futbolcu Osman Ismak, attığı golün ardından peş peşe 11 takla attı! Gol sevinci sosyal medyada ilgi gördü
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Ordu 1. Amatör Küme'de Korgan Belediyespor'un Dumlupınar Spor'u 4-1 yendiği maçta, takımın 10 numaralı oyuncusu Osman Ismak 40. dakikada serbest vuruştan attığı golün ardından peş peşe 11 takla attı. Futbolcunun taklalı gol sevinci sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.

Amatör futbolcu Osman Ismak'ın attığı golün ardından yaptığı "11 taklalı gol sevinci" sosyal medyada büyük ilgi gördü.

SEZONUN ÜÇÜNCÜ MAÇINDA 4-1 KAZANDILAR

Ordu 1. Amatör Küme ekiplerinden Korgan Belediyespor, sezonun üçüncü maçında dün Fatsa Ek Saha'da Dumlupınar Spor ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 4-1 kazanan Korgan Belediyespor'da sezon başında takıma katılan Osman Ismak, karşılaşmanın 40. dakikasında serbest vuruştan attığı golle takımının galibiyetine katkı sağladı.

GOLÜN ARDINDAN PEŞ PEŞE 11 TAKLA

Golün ardından sevincini yaşayan 10 numaralı formanın sahibi Ismak, peş peşe 11 takla attı. Futbolcunun "taklalı" gol sevinci, sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.

Kaynak: AA
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