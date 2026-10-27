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Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Gürcistan uyruklu hükümlü Ünye'de yakalandı

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Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Gürcistan uyruklu hükümlü Ünye'de yakalandı
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Ordu'nun Ünye ilçesinde, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Gürcistan uyruklu hükümlü, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gerekli işlemleri yapılan hükümlü, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Gürcistan uyruklu hükümlünün yakalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki bir eve operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, hakkında kırmızı bülten ile aranma kaydı bulunan Gürcistan vatandaşının Ünye ilçesinde yakalandığı ve bu kişinin gerekli işlemler yapılarak Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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