Niğde'de "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar için yürüyüş düzenlendi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen etkinliğe katılanlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla cuma namazı sonrası Torbalı Camisi önünde bir araya geldi.

Katılımcılar, tekbir ve sloganlar eşliğinde Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'na yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan Mevlana Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Ali Osman Çevik, Gazze'de hayatını kaybeden çocuklar için bir araya geldiklerini söyledi.

Gazzeli çocukların yıllardır yalnızca Gazzeli oldukları için bombaların hedefi olduklarına dikkati çeken Çevik, şunları kaydetti:

" İsrail'in saldırıları yüzünden evleri yıkılıyor, en sevdiklerini kaybediyorlar. Bu saldırılar sadece binaları, okulları, hastaneleri ve ibadethaneleri değil, çocukların hayallerini de yıktı. İsrail'in saldırılarında 22 bin Gazzeli çocuk şehit oldu. 22 bin Gazzeli çocuğun her birinin bir ismi, bir gülüşü, büyüyünce yapmak istediği bir meslek vardı. Kimi doktor olup insanlara yardım edecekti, kimi öğretmen olup iyi insanlar yetiştirecekti ama pek çoğu annesinin kucağında, uyuduğu yatağında ya da sadece bir yudum temiz su ve bir parça ekmek ararken şehit oldu."

Meryem Azra Gözcü ise Gazze'de hayatta kalmaya çalışan diğer çocukların üşüdüğünü ve acıktığını ifade etti.

Gazzeli çocukların temiz su ve ekmek bulamadıklarını vurgulayan Gözcü, "Bizler onlara yiyecek, ilaç ve oyuncak göndermek istiyoruz ama İsrail yardımları sınır kapılarında bekleterek onlara yeterince ulaşmasına izin vermiyor. Bir parça ekmeğin ve temiz suyun bile engellenmesi hangi vicdana sığar? İsrail, yardımların onlara ulaşmasına artık engel olma." dedi.

Etkinlik, okunan duayla sona erdi.

Kaynak: AA