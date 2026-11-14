Niğde Ulukışla'da tırın arkadan çarptığı otomobil SUV'a savruldu, 1 kişi yaralandı

Niğde Ulukışla'da tırın arkadan çarptığı otomobil SUV'a savruldu, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde Niğde-Pozantı Otoyolu'nda tır, emniyet şeridinde arıza nedeniyle duran otomobile arkadan çarptı. Savrulan otomobilin SUV tipi araçla çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü olan 1 kişi yaralandı ve Ulukışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde otomobil, SUV tipi araç ve tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
M.Y. (31) idaresindeki 34 TA 1758 plakalı tır, Niğde- Pozantı Otoyolu Hüsniye köyü mevkisinde arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran D.D.'nin (53) kullandığı 42 HV 565 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, aynı yönde seyreden O.A. (53) yönetimindeki 36 AAU 619 plakalı SUV tipi araçla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü D.D. yaralandı.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Ulukışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.