Yunanistan'da düzenlenen Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan sporcular Kağan Enes Eroğlu ve Salih Elbaş, memleketleri Niğde'de coşkuyla karşılandı.

Sporculardan Kağan Enes, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde düzenlenen törende basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 4 yıldır muaythai sporuyla ilgilendiğini söyledi.

Daha önce 3 kez Türkiye ikincisi olduğunu ifade eden Kağan Enes, "Bu yıl da 57 kiloda Türkiye şampiyonu oldum. Yunanistan'da düzenlenen Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası'nda ilk maçta Estonyalı rakibimi yendim. İkinci maçta Yunan rakibimle zorlu bir mücadele yaptım, geçen senenin de şampiyonuydu. Üçüncü oldum. Destekleyen herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Salih Elbaş da daha önce Türkiye şampiyonu olduğunu ve gelecek dönemdeki şampiyonalarda daha iyisini yapacağını belirtti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yüksel Dorul da şampiyonada üçüncü olan sporcuların ülkeyi ve Niğde'yi gururlandırdıklarını söyledi.

Bu sene ilk defa milli takıma gidip dünya üçüncüsü olan gençleri Niğde'de karşıladıklarını anlatan Dorul, "Bundan sonra da muaythai branşında çok daha büyük dereceler elde etmelerini bekliyoruz. Çocuklarımızı tebrik ediyoruz. Onları yetiştiren ailelerine de teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Antrenörlerden Köksal Arıkan ise şampiyonaya iyi hazırlandıklarını dile getirdi.

Dünya şampiyonluğu beklediği sporcuları ile gurur duyduğunu belirten Arıkan, şunları kaydetti:

"Muaythaide ilk defa bir dünya şampiyonasına katıldılar ve güzel mücadele çıkardılar. Üçüncü olarak tamamladık. Gelecekte şampiyon olabileceğimizi gösterdik. Sporcularımız 3-4 yıldır bu branşı yapıyor. Bundan sonra da dünya şampiyonluğu bekliyoruz inşallah. Elimizden geldiğince en iyi şekilde hazırlanıyoruz."

Kaynak: AA