Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı, 12 gram esrar ele geçirildi

Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı, 12 gram esrar ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, hakimlikçe tutuklandı. Valilik açıklamasına göre şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 6 sentetik uyuşturucu hap, 12 gram esrar ve sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışmada 2 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların üzerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 6 sentetik uyuşturucu hap, 12 gram esrar ve çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.